Dedicati a Berlusconi i Novella 2000 Virgo Tv Award

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - È stata dedicata a Silvio Berlusconi "in funzione della fondamentale importanza rivestita nell'ambito della televisione italiana attraverso la sua azienda Mediaset, in grado di elevare il panorama mediatico in modo sostanziale, trasformando l'intero settore e lasciando un'impronta indelebile", la serata di gala novella 2000 Virgo Tv Award che si è svolta il 3 luglio sera a Villa Renoir a Legnano.

L'edizione 2023 è stata posticipata "in concomitanza con il doveroso lutto - scrivono gli organizzatori - osservato in memoria di Silvio Berlusconi. L'evento era previsto il 14 giugno scorso".

Durante l'evento, che è arrivato alla sua quarta edizione con cadenza biennale, sul red carpet hanno sfilato tutti i volti più noti del piccolo schermo e tante celebrities, tra premiati e ospiti. Hanno ricevuto infatti il premio, la votazione da parte dei lettori della testata è durata quasi due mesi, diversi programmi tv, fra gli altri il talent vip di RaiUno Tale e Quale Show, il tg satirico per antonomasia Striscia La Notizia di Canale 5 e il programma Dalla parte degli animali. E ancora Ballando con le Stelle, Porta a Porta, Uno Mattina in Famiglia e Storie Italiane. Sono stati assegnati anche alcuni premi alla carriera, dedicati a personaggi che hanno contribuito a scrivere la storia della tv, della musica e del cinema. Premiato anche Andrea Giambruno, per la sua attività giornalistica a Mediaset La serata è stata condotta da Beppe Convertini assieme ad Iva Zanicchi e, in apertura della kermesse, è intervenuto pure il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. (ANSA).