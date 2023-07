Da Mussolini a Piedone, le serie regine dell'offerta Sky

"Oggi nasce il fascismo, una creatura bellissima... Seguitemi, anche voi mi amerete, diventerete fascisti". Lo sguardo fisso davanti a sé, il volto teso in una maschera di alterigia, Luca Marinelli conferma le sue doti mimetiche dando il volto a Mussolini. Sono le prime immagini di M. Il figlio del secolo, la serie ispirata al bestseller premio Strega di Antonio Scurati, punta di diamante della nuova offerta Sky che la trasmetterà nel 2024. "È il progetto più ambizioso in cui ci siamo imbarcati, dal punto di vista della scrittura, che ha visto in campo lo stesso Scurati e Stefano Bises, e della produzione", assicura Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italia e Germania. "Non è il classico period drama: la regia di Joe Wright, il regista dell'Ora più buia, e le note dei Chemical Brothers contribuiscono a un linguaggio adatto ai più giovani".

Si cambia registro con Piedone, con Salvatore Esposito sulle orme dello Sbirro Bud Spencer: "Sarò un figlioccio di quel personaggio, sono emozionatissimo", dice l'attore che torna nella famiglia di Sky a undici anni dal set di Gomorra. E il filone delle grandi saghe criminali si riapre con La Mala, un racconto adrenalinico e feroce sulla cupa Milano degli anni '70 e primi anni '80, dall'omonima docuserie Sky Original.

Nell'infinita line up di una stagione - presentata nella sede di Milano Santa Giulia - con cui Sky festeggia i 20 anni in Italia, ecco Lino Guanciale e Filippo Scotti nel mystery drama Un'estate fa, l'inedita coppia Stefano Accorsi-Micaela Ramazzotti in Un Amore. Ma anche il dramma dei migranti di Unwanted - Ostaggi del mare, dal libro-inchiesta Bilal di Fabrizio Gatti. E ancora Non ci resta che il crimine - La serie, con i protagonisti della trilogia di Massimiliano Bruno, Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e con Maurizio Lastrico in un ruolo tutto nuovo. Entro fine anno arriva l'atteso True Detective: Night Country, con Jodie Foster. E nel 2024 fra le novità Sky Original si segnala il ritorno di Call My Agent - Italia di Luca Ribuoli, con le nuove guest-star Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie e Sabrina Impacciatore, pronti a far impazzire i loro agenti.

Spazio ai grandi titoli Hbo, dalle novità The Regime con Kate Winslet e Hugh Grant e The Sympathizer di Park Chan-wook, con Robert Downey Jr., alle nuove stagioni di House of The Dragon e The White Lotus. Spiccano anche le nuove serie Sky Original in questi giorni o presto sul set: Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883, diretta da Sydney Sibilia al debutto nella serialità, con gli esordienti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, e la seconda stagione di Blocco 181 ancora in collaborazione con Salmo.

Ma Sky è anche sport, con più di 9.000 ore di programmazione: ecco gli Europei 2024 di calcio, il nuovo accordo pluriennale con il basket NBA, il Sei Nazioni di rugby fino al 2025 e la vela con il ritorno dell'America's Cup. Quanto alla serie A, "non ci mettiamo a commentare nulla, stando nel vivo delle trattative: possiamo dire che il contenuto ci interessa e quindi partecipiamo", dice l'Executive Vice President Marzio Perrelli.

Se su Sky Cinema arriveranno Il Gatto Con Gli Stivali 2, Super Mario Bros., Tàr e Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, torneranno gli show cult, da Pechino Express a Masterchef Italia, da Bruno Barbieri 4 Hotel a Alessandro Borghese 4 Ristoranti. E X Factor, condotto ancora da Francesca Michielin e con in giuria Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e la rentrée di Morgan. "Sarà un tavolo molto movimentato", sorride Antonella d'Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia. Su Sky Arte tra i titoli più attesi Borromini e Bernini.

Sfida alla perfezione e Michelangelo. Santo e peccatore. Su Sky Documentaries la docu-serie Mario Rostagno (titolo provvisorio), su Sky Nature il documentario La Marmolada (titolo provvisorio).

Sky Tg24 approfondirà i temi dell'intelligenza artificiale con la creazione di un team dedicato e diversi format: "Ne metteremo a fuoco rischi e opportunità", promette il direttore Giuseppe De Bellis. Da citare anche Earth4all - Il mondo di Francesco, reportage sull'impegno del Papa sui temi ambientali.

Su TV8 tornerà - promosso a pieni voti - GialappaShow, il nuovo programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Timori per il rafforzamento del Nove? "La concorrenza è sempre utile", sottolinea d'Errico. E in tempi di addii clamorosi e valzer di conduttori chiosa: "Non partecipiamo al telemercato, non è il nostro sport". (ANSA).