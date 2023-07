Monica Setta, un'estate con le Storie di donne al bivio

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Famiglia, carriera, figli, amori, dolori. Almeno una volta nella vita, è capitato a ognuna di noi donne di trovarsi di fronte a un bivio. E quel bivio, spesso, ha segnato il nostro futuro". Così Monica Setta presenta la sua nuova avventura: Storie di donne al bivio, otto puntate al via mercoledì 5 luglio in seconda serata su Rai 2, nelle quali ha raccolto una galleria di amiche, tre a sera, per raccontare i momenti fatidici di scelta nelle loro vite. Nella prima puntata, Paola Ferrari, Nancy Brilli e Rosanna Lambertucci "Un programma intenso", racconta all'ANSA la giornalista, autrice insieme a Simone Di Carlo, per la regia di Fabrizio Cofrancesco. "Spesso - dice - sono rimasta spiazzata anche io per come le mie ospiti si sono aperte, confidando momenti delicati, inediti e fortissimi. A distanza di tempo, ho chiesto loro se aprire, o chiudere, quella porta sia stata la scelta giusta e soprattutto se oggi lo rifarebbero".

Il bivio di Monica Setta? "Quando, più di vent'anni fa, Maurizio Costanzo mi convinse a provare a condurre un programma in tv - risponde - Al tempo ero caporedattore per la carta stampata. Mi costruì addosso Donne allo specchio, su La7. Da lì cominciò tutto".

Della giornalista si è parlato anche come nuovo volto del primo pomeriggio di Rai1, al posto di Serena Bortone. "Preferisco coltivare progetti più che conquistare fasce orarie", risponde.

E ad attenderla, c'è già un autunno pieno di impegni, tra Unomattina in famiglia con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli; Generazione Z, promosso appuntamento fisso del giovedì, su Rai2 in seconda serata; Il confronto, con l'approfondimento politico-economico di Rai Italia. E a ottobre "altre 10 o 12 puntate di Storie di donne al bivio, in terza serata il martedì, sempre su Rai2". (ANSA).