Argentero, in Doc 3 torno primario, focus sul potere

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La nuova stagione di Doc "riparte da dove si era conclusa la seconda: il dottor Andrea Fanti ha finalmente ripreso il suo camice da primario. Lui, però, non è attaccato al titolo, ma la sua missione è il benessere, prendersi cura dei pazienti e della squadra di medici che lo affianca". Parola di Luca Argentero, protagonista della fiction Doc - Nelle tue mani: le riprese della terza stagione sono iniziate da circa un mese negli studi di Formello alle porte di Roma della Lux Vide società del gruppo Fremantle. Argentero lo ha raccontato in occasione dell'inaugurazione del nuovo teatro di posa, il numero 5, set del medical drama amatissimo dal pubblico le cui riprese "termineranno a fine dicembre. Tra gennaio e febbraio previsto il debutto su Rai 1", ha detto il regista Jan Michelini.

I nuovi episodi "si occuperanno del tema del potere e di come gestirlo. Qui vedremo la commistione tra il ruolo del medico e gli interessi che ruotano attorno ai pazienti. Questo è un tema attuale", ha sottolineato Argentero, che ha aggiunto: "Doc è schierato dalla parte del buon senso. Ogni tanto mi fermo a pensare che in questa professione, quella dei medici, degli infermieri, l'impegno si dia per scontato e questa serie la fa apprezzare. In questa nuova stagione si rifletterà sul fatto che ci sono più prestazioni con sempre meno risorse. Lo dico da cittadino: è una priorità sbagliata, è una bestialità". Inoltre, 'Doc 3' "parlerà di come l'emergenza Covid abbia causato un arruolamento forzato di professionisti".

Nel cast abbiamo visto alcune figure andare via, mentre altre nuove arriveranno: "tra questi nuovi specializzandi da coltivare - ha detto Argentero - ma giocheremo tanto con il passato di Doc, con tanti salti nel tempo, quindi forse il pubblico potrà rivedere alcuni personaggi amatissimi".

Una serie così amata che gli americani hanno deciso di farne un remake, che avrà come protagonista una doc donna. (ANSA).