Premio Ischia di giornalismo, consegnati i riconoscimenti

(ANSA) - LACCO AMENO, 25 GIU - Con la consegna del premio della sezione internazionale a John van der Heuvel si è conclusa la 44esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Il giornalista olandese che vive da anni sotto scorta per le numerose inchieste sulle narcomafie che lo hanno più volte minacciato di morte e la cui presenza ad Ischia per ragioni di sicurezza è stata annunciata solo a poche ore dalla cerimonia ha ricevuto il premio da Mario Orfeo ricordando che l'Olanda può imparare tanto dall'Italia nella lotta alle organizzazioni criminali e che spera che i due paesi possano collaborare sinergicamente nella lotta alle mafie.

La serata, che si è aperta con l'omaggio ad Ettore Mo decano degli inviati speciali italiani, è proseguita con una finestra sulla attualità con Corrado Zunino, l'inviato di Repubblica sul fronte ucraino che ha raccontato dal palco i drammatici momenti in cui i cecchini russi lo hanno preso di mira, ferendolo ed uccidendo il suo collaboratore Bogdan Bitik.

Subito dopo, introdotto da un video messaggio di Giulio Anselmi presidente della giuria del Premio Ischia che ne ha letto la motivazione, è stato consegnato a Lucia Annunziata il Premio Ischia alla carriera da Fulvio Bonavitacola, vice presidente della giunta regionale della Campania. A Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, è andato il riconoscimento per il giornalista dell'anno per la carta stampata mentre Barbara Carfagna, storico volto di Rai Uno, ha ricevuto il riconoscimento per la Comunicazione Digitale.

Francesco De Luca, capo redattore sport de Il Mattino dalle cui colonne ha raccontato la straordinaria stagione del Napoli, è stato premiato quale giornalista sportivo dell'anno e poi Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore ha consegnato il premio per la comunicazione aziendale ed istituzionale a Stefano Lucchini, protagonista della comunicazione strategica per lo sviluppo delle imprese nel nostro paese.

Un riconoscimento speciale, per la capacità di raccontare con sensibilità la recente calamità naturale che ha colpito l'Emilia Romagna, è stato consegnato a Luciano Tancredi direttore del Tirreno, della Nuova Ferrara e della Gazzetta di Modena e di Reggio Emilia. (ANSA).