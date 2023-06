Bouquet di news internazionali (in esclusiva e in Hd) su tivùsat

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Se le aspettative degli addetti ai lavori saranno rispettate, quella che sta per iniziare sarà un'estate all'insegna del boom di turismo per l'Italia, con città d'arte e località di villeggiatura prese d'assalto. E a fare la parte del leone saranno i turisti stranieri.

Un'occasione da sfruttare al meglio per tutto il settore dell'hospitality. Strutture che dovranno preoccuparsi anche - se possibile senza spendere troppo per attivazione e istallazione - di garantire un servizio televisivo (in camera e negli spazi comuni) all'altezza delle aspettative dei clienti. E quindi con un bouquet di canali internazionali di prim'ordine che consenta agli ospiti di tenersi informati. Un'esigenza che conoscono bene in casa tivùsat. Questa piattaforma satellitare gratuita, infatti, è già stata scelta da oltre 6.400 strutture ricettive in Italia ed è in grado di spalancare una finestra sul mondo con un bouquet esclusivo e in Hd che annovera oltre 20 canali di news (e non solo) in lingua originale.

In particolare, i turisti potranno guardare Al Jazeera, l'all news in inglese (o in arabo) con sede in Medio Oriente. Luce accesa poi su Bbc World News, lo sguardo sul mondo dell'emittente pubblica britannica. Quindi le notizie d'Oltralpe con France 24 e quelle da Tokyo con Nhk World-Japan. Poi l'emittente pubblica turca Trt World; I24news (in inglese e francese), canale televisivo all-news con sede a Tel Aviv; Deutsche Welle, l'emittente tedesca che offre un mix di news e approfondimenti (anche in inglese); Euronews, trasmesso in otto lingue; Cgtn, il canale di news in lingua inglese del network cinese China Global Television. Quindi Freedom Tv, canale in lingua russa dell'emittente nazionale dell'Ucraina, ed Espreso, le news dell'Ucraina e degli Ucraini, dal loro punto di vista. E infine per chi, anche in vacanza, non può fare a meno dell'informazione economico-finanziaria, spazio a Cnbc e Bloomberg. (ANSA).