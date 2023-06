Jackson, torna Nick Fury ed è più vulnerabile

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Distinguere tra amici e nemici diventa particolarmente complicato e pericoloso quando si deve affrontare un gruppo di ribelli, intenzionati a conquistare la Terra, appartenenti agli Skrull, gli alieni mutaforma, con cui si è collaborato per anni. E' il difficilissimo compito che deve affrontare uno dei pilastri e maggior punto di riferimento per più supereroi Marvel, il super agente segreto Nick Fury interpretato da Samuel L.Jackson qui, tra grande e piccolo schermo alla 14/a presenza in 15 anni nel Marvel Cinematic Universe. E' protagonista stavolta nella miniserie fantascientifica/spy in sei episodi, appena arrivata su Disney+, Secret Invasion, diretta da Ali Selim, con un cast di primo piano che comprende Emilia Clarke e Olivia Colman, Don Cheadle. Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Katie Finneran.

L'uscita della serie è stata accompagnata subito da una polemica sui social, per l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale per la creazione dei titoli di testa: una decisione che molti, tra fan e operatori del settore hanno attaccato, considerando anche che lo sciopero degli sceneggiatori in corso a Hollywood ha fra i punti di lotta proprio la difesa del lavoro 'umano' davanti al rischio si ricorra all'Ai per creare opere artistiche. Tuttavia la società che ha curato i titoli, la New Method Studios, ha assicurato in un comunicato che alla composizione della sequenza, hanno partecipato molte persone e che l'Ai è solo uno degli strumenti tecnici utilizzati.

La miniserie è ispirata all'omonimo racconto crossover a fumetti del 2008, Nei comics l'invasione portava insieme tanti supereroi Marvel, mentre la serie privilegia i canoni di una spy story dal tono dark, con Nick Fury impegnato a cercare di fermare il complotto: compito difficile visto che gli Skrull possono prendere l'identità di chiunque. "Nick è stato via per un po'. È un po' stanco e vulnerabile - spiega Samuel L. Jackson nella conferenza stampa internazionale in streaming -. E' "una storia di persone che fanno cose da esseri umani, senza, tutti quei 'super' che arrivano per salvarti e aiutarti". (ANSA).