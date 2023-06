Carfagna, a Codice raccontiamo come l'AI è già tra noi

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Il digitale non aiuta solo a capire il mondo e noi stessi, ma a trasformarlo e trasformare il modo in cui capiamo le cose. Questa è la lezione che la Chat di Intelligenza Artificiale Gpt ci ha dato in questo 2023. Ma quanto ne siamo consapevoli? E, soprattutto, qual è il progetto umano nell'era digitale? Parte da qui la nuova stagione di Codice - la vita è digitale, programma della Direzione Approfondimento, giunto alla settima edizione, al via venerdì 23 giugno in seconda serata su Rai 1. "Quanto è cambiato il mondo da quando è partita l'avventura di Codice? Moltiplichiamo sette per sette, il numero dell'infinito", sorride Barbara Carfagna, volto del programma, che firma insieme a Giuseppe Giunta.

"Girando nelle società tecnologicamente più avanzate - racconta la giornalista all'ANSA - tante cose noi le avevamo viste quando erano ancora appannaggio di pochissimi. Adesso alcune sono ancora novità molto costose, altre invece ci hanno portato al cosiddetto tipping point, il punto di non ritorno: ovvero il momento in cui il digitale è atterrato nella vita di tutti e con lui anche la consapevolezza di essere in un'altra era. Sono cambiate le persone e in questo ci aiutato molto la chat Gbt.

Sono anni che noi parliamo dei sistemi generativi alternativi, ma non riuscivamo a farne capire l'importanza. La chat e le sue infinite applicazioni nella vita quotidiana, nelle relazioni tra le persone, anche semplicemente entrando su un sito di prenotazioni, oggi ci permettono finalmente di parlare al pubblico a un altro livello". Partendo dunque dal macro-tema dell'intelligenza artificiale generativa, in sette puntate Codice andrà alla scoperta delle sue molte e diverse applicazioni ai quattro angoli del pianeta. Raccontandone i vantaggi, ma anche i rischi annessi, dall'Amazzonia a Singapore, dalle armi autonome in Israele alle aziende di successo. (ANSA).