Torna storie della tv, da Gregoretti a Frizzi

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Testimonianze come quella di Rosario Fiorello, che convinse Lelio Luttazzi a tornare in tv, o di Carlo Verdone, che ricorda un genio visionario come Enzo Trapani grazie al quale esordi a Non stop, fucina di talenti, o ancora di Carlo Conti, Milly Carlucci, Marco Danè e Michele Guardì sulla loro amicizia con Fabrizio Frizzi. Torna Storie della Tv, attraverso i personaggi e i programmi che l'hanno resa unica, raccontata da Aldo Grasso e dai suoi protagonisti e testimoni, da venerdì 23 giugno in prima serata su Rai Storia alle 21.20 con la settima stagione.

Sono sei puntate che, partendo da Luttazzi, arrivano ai telecronisti della Nazionale, passando per Gina Lollobrigida e Monica Vitti, Ugo Gregoretti e Nanni Loy, Enzo Trapani, Fabrizio Frizzi. "È un programma costruito in modo scientifico (c'è la consulenza di Aldo Grasso) e per nulla nostalgico", spiega l'autore, Enrico Salvatori.

La prima puntata è dedicata a Lelio Luttazzi, del quale ricorre il centenario della nascita (il 27 aprile 2023), in un racconto sulla sua carriera televisiva che ha caratterizzato il sabato sera degli anni '60, e non solo. Con le testimonianze di Rosario Fiorello, che riportò nel 2006 Lelio Luttazzi sul piccolo schermo; Sandra Milo, sua partner in Studio Uno 1966; Emanuele Salce, figlio di Luciano, partner in Studio Uno 1965 e '66; Daniele Mancini, figlio di Leone, inventore di Ieri e Oggi di cui nel 1967 Lelio fu il primo conduttore; la figlia Donatella e la moglie Rossana Luttazzi.

Si prosegue con un duplice ritratto di due grandi attrici, Gina Lollobrigida e Monica Vitti, raccontate attraverso le loro apparizioni televisive: un racconto originale sul rapporto tra cinema e televisione, tra divismo cinematografico e spettacolo televisivo, dalle origini della tv agli anni '90. (ANSA).