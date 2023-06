Nel mondo cresce lo streaming, boom per videogiochi

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Nei primi nove mesi del 2022 i ricavi delle società internazionali di media e entertainment sono cresciuti dell'8,2% rispetto al 2021. I ricavi dei servizi di streaming sono cresciuti del 14.8% e valgono il 17% circa del giro d'affari complessivo. In crescita anche gli incassi da produzione e distribuzione di contenuti (+4.1%). Gli abbonamenti della tv tradizionale sono diminuiti (-4.9%), cresce invece la fruizione della modalità on demand: +18.6%. Sono fra i dati della ricerca commissionata dalla Fondazione per il Cinema e l'Audiovisivo ITS Roberto Rossellini, presentati dal presidente Andrea Maffini durante il Cinema Tv Industry & Academy Day alla Casa del Cinema di Roma. Nonostante la crescita per lo streaming per la prima volta gli operatori si trovano di fronte alla prospettiva di aver raggiunto il plateau per numero di abbonati. Conquista intanto sempre più importanza il settore dei videogiochi che si prospetta ad arrivare a un mercato di 243 miliardi entro il 2026. I cinema a livello globale si stanno lentamente riprendendo dalle chiusure per il covid: nel 2023 potrebbero tornare ai livelli del 2019. In Italia, dopo l'emergenza covid, i ricavi complessivi del mercato audiovisivo italiano nel 2022 ammontavano a circa 11,5 miliardi, un valore vicino a quello pre-pandemia. La tv tradizionale resta l'opzione di visione preferita, ma stando a una recente ricerca di The Trade Desk e Yougov, il 72% dei telespettatori intervistati ha affermato di aver visto anche contenuti in streaming nell'ultimo anno. Venendo al cinema, chi ama vedere i film in streaming, in molti casi non rinuncia alla sala: se nel complesso il 39% degli italiani nel 2022 si è recato nei cinema nel primo semestre del 2022, tra i fruitori delle principali piattaforme la percentuale sale al 62%. La Rai "starebbe anche rivalutando l'ipotesi di un nuovo canale free per il cinema - Adriano De Maio (responsabile della direzione Cinema e Serie Tv di Viale Mazzini) - . Potrebbe essere un meccanismo virtuoso d'aiuto anche per riportare il cinema nelle sale". (ANSA).