L'Isola dei Famosi, vince lo speaker radiofonico Marco Mazzoli

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Marco Mazzoli è il vincitore dell'Isola dei Famosi la cui 17/a edizione si è conclusa ieri su Canale 5, condotta dallo studio da Ilary Blasi. E' proprio attraverso la sua sensibilità che ha conquistato sempre di più il cuore di tutti, si legge sul sito ufficiale del programma. A contendersi il podio con lo speaker c'era il nip Luca Vetrone e terzo classificato l'ex rugbista Andrea Lo Cicero, quarta Paola Camassa. Classe 1972, Marco Mazzoli, 'Padre dello zoo', è uno dei più noti conduttori radiofonici italiani. È conosciuto principalmente per aver ideato il programma 'Lo Zoo di 105' su Radio 105. Dopo aver trascorso molti anni della sua vita in Italia, Marco ha scelto di fare ritorno negli Usa, luogo in cui ha trascorso la sua infanzia e dove attualmente vive con sua moglie Stefania. Il vincitore dell'Isola 2023 ha deciso di dedicare la sua vittoria a Paolo Noise, agli ascolti de Lo Zoo di 105 e a Chico Forti, il produttore in carcere da 24 anni negli Usa: "Era dentro di me e mi diceva: come fai a non farcela tu, Marco, che hai una data di uscita? Grazie Chico, non vedo l'ora di venirti a trovare in carcere". È stato trascinato nel reality dall'amico e collega di una vita Paolo Noise, poi ritiratosi in corsa per via di un malore. (ANSA).