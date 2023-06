Chiude la stagione, boom dell'offerta via Internet

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La tv resiste ancora nella dieta mediatica degli italiani, ma cambia decisamente pelle e fa sempre più spazio anche ad altri usi e a diverse modalità di fruizione. È il bilancio dell'ultima stagione stilato dallo Studio Frasi: 8,6 milioni l'ascolto medio nelle 24 ore - a seguire gli oltre cento canali e monitorati da Auditel - e 20,2 milioni in prima serata. L'editore preferito si conferma la Rai, anche se si assottiglia la distanza rispetto a Mediaset. Ma la vera novità è il 'non riconosciuto', rilevato da maggio dello scorso anno, cioè coloro che hanno guardato le piattaforme (come Netflix, Prime Video, Disney+) o usato la tv per altri scopi (come la videosorveglianza, i giochi alla consolle, l'ascolto della radio).

Il non riconosciuto di questa stagione (18 settembre 2022-3 giugno 2023) - segnala lo Studio Frasi - vale 1,8 milioni di individui nella media dell'intera giornata e ben 4,1 milioni in prima serata. La maggior parte degli ascolti del non riconosciuto deriva da connessioni via Internet e il mezzo più usato è la smart tv, con 1,3 milioni di utilizzatori in prime time e 578mila nel giorno medio.

In vetta si conferma la Rai, con 7,9 milioni di spettatori e il 39,33% in media in prime time e 3,3 milioni e il 38,55% nel giorno medio; al secondo posto Mediaset, rispettivamente con 7,6 milioni e 37,76% e 3,2 milioni e 37,75%, ma la distanza si accorcia: Viale Mazzini perde 507mila spettatori in prime time e 174 mila nel giorno medio, il Biscione cala rispettivamente di 285mila e 105mila spettatori. Segno più per Sky, in terza posizione (1,4 milioni in prima serata, +36mila, e 603mila nel giorno medio, in crescita di 5.000). Poi La7, che si attesta poco sopra il milione di spettatori in prime time e sui 340mila nel giorno medio.

Tra le cause - secondo lo Studio Frasi - un certo calo di appeal della fiction: nella stagione 2021-2022 ben 43 puntate delle serie Rai hanno superato i 5 milioni di ascolto, in questa stagione sono state 8. Nel complesso la tipologia fiction ha registrato il -20,4% degli ascolti della scorsa stagione.

