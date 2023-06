Tv e web, i format premiati dal Moige

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Sono 300 prodotti di tv e web analizzati, 7 i prodotti premiati per la categoria fiction, serie TV, docu-fiction, 15 per l'intrattenimento, cultura, informazione, reality, 4 tra i programmi per bambini, 3 per ragazzi. Sono 2 i canali web, 6 quelli sui social network. Tra i premiati, Luisa Ranieri per Food Wizzard - Rai Kids, Paola Saluzzi Per L'Ora Solare, Simona Sala, Massimiliano Ossini, Francesca Fialdini, ma anche Alberto Rimedio che ha ritirato il premio Coni alla Domenica Sportiva - Rai Sport, Matilde Gioli.

È stata presentata a Roma, alla Camera dei deputati (il presidente Lorenzo Fontana ha mandato un saluto in videocollegamento, come la ministra della famiglia Eugenia Roccella, presente il questore della Camera Paolo Trancassini), Un Anno di Zapping e di Streaming, la guida mediatica con le pagelle del meglio e il peggio di web, social e TV (tradizionale e on demand) della stagione 2022-2023, a cura dell'Osservatorio Media del Moige, Movimento Italiano Genitori. Da quest'anno la guida è digitale, proponendosi, così, come l'unica piattaforma digitale per la tv e il web family friendly in Italia. Tra le serie tv: Fernanda; Il nostro generale; Tina Anselmi, tutte Rai, come Il segno delle donne (Rai Cultura); Viola come il mare - Canale 5; Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere - Prime Video; Le nuotatrici - Netflix. Tra i premiati nel settore intrattenimento: 100% Italia - TV8; 1492 - Rai Cultura; Avanzi il prossimo - Tv2000; Timeline - SkyTG24.

Verissimo - Canale 5; Bell'Italia in viaggio - La7; Ci vuole un fiore - Rai Intrattenimento Prime-Time; Da noi… a ruota libera - Rai1; Italia nascosta - Sky Arte; Senti che fame! Nonna pensaci tu - Food Network; Super Partes - Canale 5, Italia 1, Rete 4.

Oltre ai premi del Moige, sono state assegnate anche delle menzioni speciali da parte di Polizia Stradale, Polizia delle Comunicazioni, Fic Federazione Italiana Cuochi, Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Uildm - Unione Italiana Lotta alla distrofia Muscolare. Tra i riconoscimenti speciali, il premio alla carriera a Vincenzo Mollica. (ANSA).