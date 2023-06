Su tivùsat un bouquet in 4K gratis e in esclusiva

Grandi eventi sportivi e musicali, documentari, fiction, intrattenimento Zen, immagini dallo spazio, le più importati sfilate di moda, l'arte in tutte le sue declinazioni e infine i viaggi. Eccolo il menu televisivo in 4K di tivùsat. La piattaforma satellitare gratuita oltre a trasmettere 180 canali tv e radio, di cui oltre 70 in Hd, ne annovera sette in 4K. Un bouquet in altissima definizione e in esclusiva assoluta. Comprende MyZenTv,ricco di intrattenimento Zen, spunti di meditazione, esercizi di fitness, yoga ed approfondimenti ispirazionali e pratici per vivere al meglio la propria vita. E poi NasaTv, con immagini di grande impatto dalla stazione spaziale orbitante della Nasa. Quindi FashionTv,specializzata nel campo della moda eMuseum, canale interamente dedicato alle arti visive (lanciato in Francia nel 2017) che offre una programmazione dedicata all'arte classica, moderna, contemporanea ma anche alla street-art, fumetti, arte digitale e fotografia. Quindi i viaggi con TravelXp,con oltre 1000 ore di contenuti premium di viaggi e lifestyle.

Ma nel bouquet 4K di tivùsat una menzione particolare la merita Rai4K. Stiamo parlando del canale satellitare sperimentale del servizio pubblico. Trasmette i grandi eventi sportivi: a novembre è stata la volta del Mondiali di calcio acquistati in esclusiva. Ma anche le fiction Rai (di recente le prime puntate de "Il commissario Montalbano" restaurate in 4K). E poi i grandi documentari di Alberto Angela e il festival di Sanremo. Un canale che con la sua offerta sta facendo da traino all'intera industria dei televisori. Si stima che circa l'80 per cento delle famiglie italiane abbiano in casa una tv di ultima generazione. Così come si può inoltre ragionevolmente ipotizzare che siano oltre dieci milioni i televisori 4K già presenti nelle case. (ANSA).