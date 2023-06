Serena Autieri, un regalo entrare nelle case degli italiani

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Fare Unomattina estate "è un grande regalo, anche perché sono cresciuta con questo programma storico della Rai. Sono felice di entrare nelle case degli italiani". Lo dice Serena Autieri parlando del suo ritorno nella fascia tv del mattino (già sperimentata nel 2021 con 'Dedicato') del servizio pubblico come parte del trio composto insieme a Tiberio Timperi e Gigi Marzullo, per Unomattina estate al via il 19 giugno alle 09.00. In autunno invece arriverà la nuova avventura in teatro in uno spettacolo iconico come My fair Lady.

"Quella della mattina è una fascia che mi ha regalato tante soddisfazioni, speriamo di fare sempre meglio" spiega all'ANSA.

Svegliarsi presto non sarà un problema: "Mi alzo sempre alle 6, da mamma devo organizzare colazione e giornata e mi piace avere quel momento di calma tutto per me" spiega. Il problema "sarà far svegliare presto la mattina Gigi Marzullo" aggiunge sorridendo -. So già che toccherà chiamarlo al telefono". Ogni giorno Unomattina estate partirà con Tiberio Timperi, che si occuperà di attualità e territorio, consumi e risparmio, salute e benessere, cucina e nutrizione. Alle 10.00 la conduzione passerà a Serena Autieri con Gigi Marzullo (già insieme prima in radio e poi per Dedicato) con Unomattina Estate Show". Ci saranno gioia e musica, racconteremo tutto quello che accade d'estate nello sport, nella cultura, nello spettacolo. Avremo tanti ospiti, con i quali chiacchiereremo" e "Gigi gli farà le domande meravigliose del suo 'Marzulliere'. Siamo pronti per divertire". Alle 11 tornerà Timperi con Unomattina Estate Cronache.

In autunno, da novembre, al Sistina di Roma, partirà invece l'impegno di My Fair lady, con la regia di A J Weissbard: "E' uno spettacolo che sognavo e ho rincorso per anni, per la musica, la favola, la scrittura. C'è poi Audrey Hepburn che ritorna, dopo che l'avevo già idealmente 'incontrata' quando ho fatto in teatro Vacanze romane. Lei è stata il mio punto di riferimento e anche la mia paura, perché quando hai di fronte un'icona di bravura, bellezza e eleganza come lei, puoi solo fare peggio. Considero My Fair Lady il musical perfetto".

