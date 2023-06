Finalissima per l'Isola dei famosi su Canale 5

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Appuntamento con la finale de L'Isola dei Famosi, lunedì 19 giugno in prima serata su Canale 5. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato in Honduras: Alvin.

L'ultima puntata del reality, prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, sarà costellata di prove e televoti flash che i naufraghi rimasti in gioco - Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Alessandra Drusian - dovranno superare per coronare il sogno di vincere la 17° edizione dell'Isola e aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro.

Uno tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone dovrà abbandonare subito la Palapa a un passo dal traguardo. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Nessuno dei finalisti si aspetta che un naufrago possa rientrare in gara dall'Ultima spiaggia. Lo scopriranno solo con l'arrivo di Alessandra Drusian in Playa.

I naufraghi riceveranno, inoltre, una sorpresa da parte dei loro cari: dopo mesi di lontananza potranno finalmente riabbracciarli sulle spiagge dell'Honduras. (ANSA).