Stan Lee e i suoi supereroi che fanno errori

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La 'storia delle origini' di un artista anticonformista ma anche di un imprenditore brillante, creatore di un fenomeno editoriale (e da oltre 10 anni anche cinematografico), come la Marvel, che con il suo esercito di supereroi ha spesso riflesso il processo di cambiamento nella società, dagli X men, nati anche per sostenere la lotta per i diritti civili, a Black Panther. E' il viaggio in autoritratto che compie il documentario 'Stan Lee' di David Gelb, appena approdato di Disney+.

La formula è quella del racconto in prima persona, utilizzando le varie interviste concesse in oltre 90 anni di carriera da Lee, all'anagrafe Stanley Martin Lieber, newyorchese nato nel 1922 (è morto nel 2018 a 95 anni) da immigrati di origine romena. Un percorso nella vita di un uomo brillante, geniale, anticonformista, ma anche capace di capire i bisogni del pubblico, punteggiato da filmati, foto di famiglia, audio e che prende anche forma con fumetti originali e ricostruzioni con action figure. Stanley si è appassionato alla grande letteratura a nove anni, aveva come idolo cinematografico Errol Flynn e per i problemi economici in famiglia, ha iniziato a lavorare da 17enne, appena diplomato, nel mondo dell'editoria, grazie all'aiuto dello zio. L'approdo è alla Timely Comics (poi Atlas) di Martin Goodman, che pubblicava fumetti come Submariner, Destroyer ma anche dal 1941, Captain America. Le regole allora, nello scrivere fumetti, erano non usare parole più lunghe di due sillabe, non caratterizzare troppo i personaggi e riempire le storie di azione. Lee però, comprende di poter dare ai comics una forma diversa, "creando personaggi in cui potersi immedesimare e che anche come supereroi commettono errori molto umani". La vera svolta arriva nel 1961, quando Lee, già da anni, di fatto, a capo della casa di fumetti, le cambia nome in Marvel e scrive in pochi mesi capolavori come i Fantastici 4, Hulk, entrambi con i disegni di Jack Kirby, e Spider-Man, con Steve Ditko. "I nostri sono degli eroi con delle fragilità e anche i nostri cattivi speso hanno degli aspetti negativi comprensibili - spiega -. C'è una linea sottile, come succede nel mondo vero, dove le cose non sono in bianco e nero".

