La legge di Lidia Poët, è sul set la seconda stagione

Dopo il grande successo della prima stagione, Netflix annuncia la nuova, seconda stagione de La legge di Lidia Poët - la serie prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, società del Gruppo Banijay, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini - con Matilda De Angelis nei panni di Lidia Poët, la prima donna in Italia ad entrare nell'Ordine degli Avvocati.

La serie, vincitrice con la prima stagione ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2023 del premio Miglior Serie Crime, sarà disponibile solo su Netflix.

Sei nuovi episodi per questa seconda stagione della serie le cui riprese sono appena iniziate e si svolgeranno tutte a Torino e in Piemonte.

Nel cast, oltre a Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista e a Eduardo Scarpetta in quello del giornalista Jacopo Barberis, tornano Pier Luigi Pasino (Enrico Poët, fratello di Lidia), Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill (rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la loro figlia) e Dario Aita (Andrea Caracciolo). A loro si unisce Gianmarco Saurino, nei panni del procuratore Fourneau.

Tornano a dirigere la serie Matteo Rovere e Letizia Lamartire a cui si aggiunge Pippo Mezzapesa.

La seconda stagione è scritta da Flaminia Gressi, Guido Iuculano e Davide Orsini. (ANSA).