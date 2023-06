Rai: Morricone e Griminelli al gran finale di Paradise (Rai2)

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Si chiude domani con la 14esima puntata in onda su Rai2 a mezzanotte, la seconda serie "Paradise - La finestra dello Showbiz". Il late-night-show di Pascal Vicedomini realizzato all'Auditorium della Conciliazione in Roma (iniziato il 17 marzo scorso) che ha ospitato 400 ospiti (incluso 4 bande musicali), incontrando tanti big della cultura, dello spettacolo e della società internazionale. Questa volta intervengono i musicisti Andrea Morricone e Andrea GriMinelli, la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, il coreografo Simone di Pasquale con la showgirl greca Ria Antoniou, gli attori Ronn Moss, Dan McVicar con Francesca Tizzano, e poi Bruno Bilotta, Francesco Patane e Graziano Scarabicchi, i volti televisivi Marzia Roncacci (Tg2) e Beppe Convertini (Linea verde - Rai1), il giurista Andrea Zoppini insieme al comunicatore e filantropo Stefano Lucchini (per presentare il loro libro sul futuro delle banche), il ciclista "cacciatore di farabutti" Vittorio Brumotti, l'esperto di intelligenza artificiale Uljan Sharka, il professore Pietro Lorenzetti. Con loro anche l'entertainer musicale Agostino Penna, la cantante Roberta Nasti e la "Paradise Band 2023" con Dario Picone, Gino Mariniello, Marco Zurzolo e la B Band. A completare il cast della trasmissioni, gli attori Caterina Milicchio e Aurelio Amato; la modella e stilista Maylin Aguirre; e lo showman Doctor Vintage (al secolo Paolo Pasquali) (ANSA).