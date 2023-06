Oltre 5 milioni di spettatori in tv per i funerali di Berlusconi

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Solo sulle reti generaliste, i funerali dell'ex premier Silvio Berlusconi hanno avuto grande esito di pubblico in tv. Trasmessi in diretta sia da Rai, Mediaset e La7, hanno registrato: 2 milioni 86mila spettatori con il 18.3% di share su Rai1, 2 milioni 352mila con il 21.9% su Canale 5, 323mila spettatori con il 3% su Italia1, 565.000mila spettatori con il 5.2% su Rete4, 268mila spettatori con il 2.4% su La7.

I funerali di ieri pomeriggio al Duomo di Milano hanno caratterizzato l'intera giornata televisiva, non solo con la diretta ma anche con il racconto e gli approfondimenti nei vari programmi. (ANSA).