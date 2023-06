Rai, acquisiti i diritti del Mondiale di calcio femminile

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - La Rai ha acquisito i diritti di trasmissione multipiattaforma, free-to-air in esclusiva per l'Italia, dei Campionati mondiali femminili di calcio 2023, in programma dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda.

I diritti di trasmissione comprendono 15 partite della manifestazione iridata, comprese le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale.

L'accordo con la Fifa, poi, comprende, oltre ai Mondiali femminili 2023 anche il pacchetto Other Events 2024/2027 (mondiali giovanili U20 e U19, maschili e femminili) e documentari prodotti dalla Fifa e dedicati ai Mondiali femminili. (ANSA).