Becoming Maestre, quattro giovani donne lavoreranno su set Netflix

Seconda edizione (e già se ne annuncia una terza) per Becoming Maestre, il progetto di Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello e Netflix di formazione di giovani professioniste dello spettacolo.

La selezione finale, con 4 corsiste che riceveranno una proposta di lavoro come assistenti su un film o serie tv italiana in cui Netflix è coinvolta, è stata annunciata a Roma nell'evento di chiusura. Si tratta di Rosalia Cecere (Suono), Blanka Nadai (Montaggio), Asia Sbrugnera (Direzione della fotografia) e Zoe Valentini (regia). Nel corso dell'evento sono stati mostrati i corti di esercitazione. È la conclusione di un percorso di mentorship e di incontri di alto livello durato 6 mesi. In questo periodo le ventiquattro giovani aspiranti hanno partecipato a numerose sessioni di tutoraggio individuale e a workshop di tutoraggio di gruppo con i mentori delle loro categorie: Francesca Comencini e Ivan Cotroneo per la regia; Daria D'Antonio e Luca Bigazzi per direzione della fotografia; Esmeralda Calabria e Walter Fasano per il Montaggio; Daniela Bassani e Francesco Tumminello per il Suono, a cui si sono affiancati Gaia Bussolati e Luca Della Grotta che hanno fornito approfondimento su Effetti Visivi Digitali in questa seconda edizione.

Tante le masterclass collettive con la possibilità di ascoltare e interagire con personalità dell'industria audiovisiva come Chiara Battistini, Sara Casani, Tiziano Grasso, Letizia Lamartire, Laura Muccino, Nicola Prosatore, Barbara Ronchi e con grandi nomi internazionali come Nina Hartstone, sound editor premio Oscar per Bohemian Rapsody; Nathalie Masduraud e Valérie Urrea, registe; Rachel Penfold, Visual Effects Supervisor e Producer; Michelle Tesoro, editor premio Emmy per La Regina degli Scacchi; Ari Wegner, direttore della fotografia, candidata all'Oscar per Il Potere del Cane. Hanno infine potuto affinare skill complementari tramite sessioni di coaching sotto la guida di Donatella Colantoni e Lucia Bosi.

Sviluppata nell'ambito del Fondo Netflix per la creatività inclusiva, Becoming Maestre è la prima iniziativa di mentoring di alto livello e accesso al lavoro per una nuova generazione di talenti femminili nel cinema e nella serialità. (ANSA).