Pat Sajak lascia la Ruota della Fortuna dopo 40 anni

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - Dopo oltre 40 anni il conduttore Pat Sajak lascia The Wheel of Fortune, il popolare quiz a premi a stelle e strisce che ispirò in Italia La Ruota della Fortuna, alla fine degli anni Ottanta uno dei gioielli della corona delle reti di Silvio Berlusconi. "È arrivato il momento. Ho deciso che la 41/a stagione che comincerà in settembre sarà l'ultima per me", ha detto l'host il cui ruolo, nella versione italiana, fu inizialmente occupato dal re del telequiz tricolore, Mike Bongiorno. Come padrone di casa di The Wheel of Fortune in coppia con Vanna White, Sajak ha intrattenuto milioni di americani e vinto tre Emmy più un Emmy alla carriera: Pat e Vanna sono stati tra i più longevi conduttori della tv Usa nella categoria dei quiz grazie a un programma che contende a Ok, il prezzo è giusto! la palma del quiz televisivo più celebre del mondo, con una diffusione in almeno 54 Paesi e un'audience complessiva di circa 100 milioni di spettatori. Dopo aver fatto il giro dei network, The Wheel of Fortune è approdata sulla Abc dove regolarmente attira ogni giorno otto milioni di spettatori, secondo soltanto a Jeopardy! Approdato in tv come meteorologo per una rete locale di Los Angeles, Sajak aveva debuttato nel 1981 nello show creato sei anni prima da Merv Griffin: da allora la trasmissione ha dato vita a una serie di spin-off tra cui nel 2021 una versione per celebrità e a decine di versioni internazionali tra cui quella italiana di cui una star fu, a metà anni Novanta, Matteo Renzi.

(ANSA).