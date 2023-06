Le Donne di Pasolini, su Rai3 l'inedito racconto con Battiston

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - L'amatissima madre Susanna Colussi, la divina Maria Callas, la vulcanica Laura Betti, la sincera amica Oriana Fallaci e la poetessa anticonformista Giovanna Bemporad: sono Le donne di Pasolini, la chiave di lettura per un nuovo affresco, inedito e originale, del mondo di Pier Paolo Pasolini. Arriva in prima tv assoluta su Rai3 in prima serata giovedì 15 giugno il docufilm diretto da Eugenio Cappuccio e narrato da Giuseppe Battiston che rilegge la vita del grande regista, scrittore, poeta e drammaturgo ponendo l'attenzione sulle donne più importanti della sua vita.

Il film documentario di 90', una coproduzione Rai Documentari e Anele, con il contributo di Rai Teche e con il sostegno di Fondazione Aquileia, prodotto da Gloria Giorgianni con Tore Sansonetti, porta all'attenzione anche delle nuove generazioni la personalità e l'arte di Pasolini incrociando linguaggi narrativi diversi: i repertori d'epoca, la parte filmica narrativa con Battiston e quella teatrale. Attraverso testi estratti anche da scritti, dichiarazioni e interviste reali, cinque attrici rievocano infatti le figure femminili che per Pasolini erano muse, complici, amiche e ispiratrici e con le quali creò legami intensi e indissolubili: Susanna Colussi interpretata da Anna Ferruzzo, Maria Callas da Carolina D'Alterio, Laura Betti da Martina Massaro, Oriana Fallaci da Liliana Massari e Giovanna Bemporad da Sara Mafodda.

Arricchiscono la narrazione testimoni illustri, tra cui Dacia Maraini, che con Pasolini instaurò una profonda amicizia dal 1967; e ancora, Emanuele Trevi, Liliana Cavani, David Grieco.

