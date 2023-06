Fine Ciak per docuserie Rai sull'epopea leggendaria Juvecaserta

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Sono terminate le riprese di "Scugnizzi per sempre", la docuserie che racconta l'epopea della Juvecaserta, la squadra di basket che, contro ogni pronostico, riuscì a vincere il campionato Italiano di pallacanestro nel 1991.

La Juvecaserta è stata la prima e unica squadra del Sud a vincere il titolo italiano del basket, protagonista di una storia umana e sportiva che meritava di essere raccontata.

La docuserie, in sei puntate, ripercorre gli anni che videro un gruppo di ragazzi casertani, tra tutti Nando Gentile e Enzo Esposito, diventare l'anima e il cuore di una formidabile squadra.

In un decennio di partite memorabili disputate al Palamaggio e fuori casa, gli scugnizzi furono capaci di sfidare le ricchissime squadre del nord Italia e altri grandi club d'Europa, dove giocavano anche stelle della NBA.

Sud contro Nord, poveri contro ricchi, scugnizzi contro giganti sono i temi che caratterizzano la narrazione di "Scugnizzi per sempre", offrendo, attraverso questa appassionante favola sportiva, uno spaccato dell'Italia degli anni '80 e '90.

La produzione è Tramp Ltd in collaborazione con Rai Documentari, soggetto e sceneggiatura di Gianni Costantino, Sante Roperto e Vincenzo Cascone, per la regia di Gianni Costantino. (ANSA).