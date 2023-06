Arriva Vasco Rossi - il Supervissuto, serie targata Netflix

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Dopo l'anteprima in occasione della tappa del concerto Vasco Live a Bologna, Netflix annuncia Vasco Rossi - Il Supervissuto. Nel teaser trailer un assaggio della nuova docu-serie sulla rockstar, in cinque episodi.

"Sono sopravvissuto agli anni Settanta, agli anni Ottanta.

Alla fine del millennio sono andato in depressione anche lì sono andato avanti - racconta nel trailer della serie -. Sono sopravvissuto a tre malattie mortali nel 2011, quando sono andato in coma tre o quattro volte, preso per un pelo. Fino al 2020 quando è arrivata questa catastrofe mondiale. Io non sono solo un sopravvissuto, sono un supervissuto".

Vasco Rossi - Il Supervissuto è stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni della rockstar, un'occasione unica per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita.

La serie segue Vasco nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d'archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni.

Scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff, anche regista della docuserie, Vasco Rossi - Il Supervissuto è prodotta da Solaris Media di Guglielmo Ariè e Azzurra Ariè in collaborazione con la casa di produzione Except di Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff. (ANSA).