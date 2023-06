Tv, 5,5 milioni di seconde case alla prova dell'Hd

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - L'estate è dietro l'angolo e porta con sé la chiusura delle scuole e l'apertura di 5,5 milioni di seconde case, secondo le ultime stime dell'Agenzia delle Entrate. Che siano al mare o in montagna, sul lago o in collina, spesso sono case di vacanza in cui i proprietari hanno parcheggiato vecchi televisori. E ora che lo switch off del digitale terrestre è concluso, e l'alta definizione sul piccolo schermo è diventata lo standard, il sospetto che molte di queste tv non siano più in grado di trasmettere nulla (o quasi) assale i proprietari in partenza per le vacanze.

La soluzione è acquistare una nuova tv, oppure collegare la vecchia a un decoder in alta definizione. Se invece il problema riguarda le frequenze - come può accadere nelle comunità montane nelle isole - è possibile seguire i consigli del ministero dello Sviluppo economico e guardare la tv tramite la parabola. Per un'estate al riparo da imprevisti tecnologici con un'ottima qualità televisiva la possibile soluzione è Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. In Italia l'hanno già scelta quasi 3 milioni di famiglie, con un'audience stimata di oltre 6 milioni di persone. Senza contare le oltre 26mila utenze business delle quali oltre 6.400 sono strutture ricettive.

Tivùsat ha un bouquet con oltre 180 canali tv e radio, di cui oltre 70 in Hd e 7 in 4K, tra intrattenimento, canali all news, film, serie tv e un'offerta specifica per bambini e ragazzi. E naturalmente lo sport con grandi eventi di scena proprio d'estate. (ANSA).