Stefania Orlando, 'torno in tv per liberare le vostre case

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Abbiamo mille modi per chiamarla: il nido di famiglia, il paradiso sicuro, casa dolce casa. È il posto dove passiamo i momenti più importanti della nostra vita e dove teniamo le nostre cose più preziose. Ma quante sono queste cose preziose? Le custodiamo o sono piuttosto loro a invadere i nostri spazi? E sono davvero tutte così necessarie? Parte da qui Sort Your Life Out - Ogni Cosa al suo Posto, la nuova avventura che riporta in tv Stefania Orlando. Realizzato da Ftm Entertainment per Warner Bros. Discovery, il programma approda su Real Time mercoledì 14 giugno alle 21.20 (poi disponibile in streaming su discovery+) e fa della filosofia del decluttering, ovvero del liberarsi del superfluo, il suo centro.

"Quello della casa è un mondo che in qualche modo mi appartiene. Prima della tv lavoravo come agente immobiliare - racconta la conduttrice all'ANSA - Io, lo ammetto, sono un disastro. ma dopo il programma sto migliorando". Pare infatti che sia scientificamente provato che il decluttering non solo è utile, ma migliora la qualità della vita. Il programma entrerà così nelle abitazioni degli italiani, per svuotarle completamente ed esporre tutti gli oggetti in un enorme magazzino, permettendo ai proprietari di scegliere cosa tenere stretto e cosa finalmente lasciare andare via, perché inutilizzato o in eccesso.

Al fianco di Stefania Orlando, un team di esperti: Mariapaola, conosciuta sui social come Ripulisti, che si occupa da quindici anni di selezionare e fare formazione al personale domestico; Elena, professional organizer nota anche come Rinchiudetely; e Rulof, inventore che ha fatto del riciclo la sua filosofia di vita e quando gli serve qualcosa non lo compra, ma lo costruisce. Prima protagonista, la famiglia di Irene e Antonio di Figino, in provincia di Como. (ANSA).