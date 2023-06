Sergio, 'Fiorello mattatore, arrivederci alla prossima stagione'

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Il fenomeno tv della stagione 2023: Viva Rai2! e Fiorello chiudono, per ora, l'appuntamento del mattino diventato un cult per il pubblico tv, in un'edizione che ha segnato un ascolto medio di 813mila spettatori, con uno share del 16,6%. I record il 20 marzo con oltre 1 milione di ascolto medio e quello di share il 31 maggio con il 19,4%.

Il successo del programma si amplifica su alcune fasce di popolazione: tra i ragazzi e le ragazze con una età compresa tra 15 e 24 anni il programma ha fatto registrare uno share medio del 20,5%; il 23,8% è invece lo share medio delle donne con una età compresa tra 45 e 64 anni; 24,7% e 24,1% infine sono gli share fatti registrare rispettivamente dal pubblico con una istruzione media superiore e quello con una istruzione universitaria.

"Sono numeri - commenta l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio, che si è affacciato per un attimo al glass di Viva Rai2! accanto alla sua sagoma a grandezza naturale - che confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, le grandissime capacità artistiche e di intrattenimento di un mattatore e fuoriclasse assoluto come Fiorello. Con tutta la sua squadra e con la Rai ha accettato e vinto una sfida che ha cambiato profondamente la tv del mattino in Italia e persino le abitudini degli italiani, per i quali la sua allegria contagiosa e la sua sana ironia sono diventate un appuntamento fisso per cominciare la giornata con il sorriso. A Rosario va, insieme alla gratitudine dell'azienda, il mio ringraziamento personale e, soprattutto, un arrivederci alla prossima stagione".

Il successo di Viva Rai2! è confermato anche dai numeri di RaiPlay e dei social, con 1753 contenuti realizzati, 51 milioni di impression, 1,5 milioni di interazioni tra commenti, reaction e condivisioni, 811 video originali creati per la durata complessiva di 17 ore di girato, 10 milioni di ore viste dagli utenti.

In totale, inoltre, nelle 115 puntate sono stati oltre 200 gli ospiti presenti, che hanno partecipato anche ai vari format del programma; 230 le canzoni eseguite nell'arco di tutta la stagione; 89 le ore del programma in onda; 23 i format originali ideati e realizzati; 1800 i costumi utilizzati. Allo show hanno lavorato oltre 150 persone. (ANSA).