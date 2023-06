Mellone, 'intrattenere e informare sono i pilastri della Rai'

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Il compito del servizio pubblico è intrattenere le solitudini. Queste solitudini vengono poco raccontate. Chi mi conosce sa che sono un ultras dei programmi di territorio perché ogni volta che guardi una puntata scopri qualcosa che non conosci". Lo ha detto Angelo Mellone nella sua prima conferenza stampa come direttore dell'Intrattenimemento Day Time Rai presentando i palinsesti estivi.

"Informare, intrattenere, fare viaggiare il pubblico da casa, sono i pilastri del servizio pubblico. Vorremmo avere una televisione che racconti l'Italia con il sorriso e ancora di più di quanto fatto lo scorso anno", ha spiegato.

L'offerta estiva parte dalle due trasmissioni del mattino di Rai1, in onda una dal lunedì al venerdì, l'altra il sabato e la domenica. Si tratta rispettivamente di UnoMattina Estate e Weekly. Alla conduzione della prima ci saranno Tiberio Timperi e Serena Autieri, accompagnata nel suo spazio anche da Gigi Marzullo. "Quest'ultimo sta alla Rai come la Regina Elisabetta alla storia della Gran Bretagna", scherza Mellone. Timperi si dichiara "felice per la possibilità concessa", mentre la Autieri considera un "grande regalo entrare a far parte della famiglia di UnoMattina". Anche Marzullo è entusiasta: "Lavorare per me è stare in vacanza". Per Weekly ritornano invece Fabio Gallo e Carolina Rey, quest'anno affiancati per i contenuti giornalistici da Giulia Bonaudi.

Nell'ora di pranzo, durante la settimana, ci saranno Camper in viaggio, con Tinto e Roberta Morise, e Camper, con Marcello Masi. Il primo programma sarà realizzato in esterna, mentre Masi sarà in studio. Per la domenica prevista Linea Verde Estate, con Angela Rafanelli e Peppone. Nel pomeriggio di Rai1 tornerà Estate in Diretta, con alla conduzione Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Dopo di loro, in onda nel preserale, ci sarà Marco Liorni con Reazione a catena dal 19 giugno. Linea Blu conferma alla conduzione Donatella Bianchi e Fabio Gallo con Valentina Bisti. In estate proseguirà Linea Verde Sentieri, con Lino Zani, Margherita Granbassi e Gian Luca Gasca. (ANSA).