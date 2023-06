Fiorello all'ANSA, 'Viva Rai2! non passerà a Rai1'

L'ultima puntata di Viva Rai2! è l'occasione per tracciare un bilancio, ma anche il momento per riflettere sul futuro. Se lo show si rifarà, dice Fiorello all'ANSA, "resterà sicuramente su Rai2". Sarà quindi tutt'altro che scontato il passaggio su Rai1, la rete per la quale in origine il varietà era stato concepito, prima della frenata imposta dal Cdr del Tg1 che non ha voluto cedere spazi dell'informazione allo spettacolo. "Si sta bene qua. Rai2 è la rete meno formale e quella più adatta al cazzeggio", spiega Fiorello. Per quanto riguarda la location, dopo la contestazione di alcuni abitanti di via Asiago, lo showman è convinto che un compromesso non sia possibile. Portare VivaRai2! in uno studio tv significherebbe, a suo avviso, snaturare il morning show facendolo diventare una trasmissione come un'altra. Se i nodi saranno sciolti, un'idea potrebbe essere anche andare in trasferta a Sanremo nella settimana del Festival. "Ho già transennato l'Ariston", sorride Amadeus, seduto accanto all'amico Ciuri a fine trasmissione. Intanto il direttore artistico del Festival ha già incassato la disponibilità di Fiorello come ospite della serata finale.

Fiorello: 'Viva Rai2! non passera' a Rai1'

C'è stato un bagno di folla in via Asiago per il gran finale di Viva Rai2!, tra coriandoli e palloncini. Sui titoli di coda lo showman ha salutato e ringraziato tutta la squadra e il pubblico promettendo che, se alcuni problemi saranno risolti, la trasmissione tornerà "all'inizio dell'inverno".

Il fenomeno tv della stagione 2023

Si chiude quindi, per adesso, l'appuntamento del mattino diventato un cult per il pubblico tv, in un'edizione che ha segnato un ascolto medio di 813mila spettatori, con uno share del 16,6% in un continuo crescendo che - durante la primavera - ha fatto registrare il record di telespettatori il 20 marzo con oltre 1 milione di ascolto medio e quello di share il 31 maggio con il 19,4%. Il successo del programma si amplifica su alcune fasce di popolazione: tra i ragazzi e le ragazze con una età compresa tra 15 e 24 anni il programma ha fatto registrare uno share medio del 20,5%; il 23,8% è invece lo share medio delle donne con una età compresa tra 45 e 64 anni; 24,7% e 24,1% infine sono gli share fatti registrare rispettivamente dal pubblico con una istruzione media superiore e quello con una istruzione universitaria. "Sono numeri - commenta l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio - che confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, le grandissime capacità artistiche e di intrattenimento di un mattatore e fuoriclasse assoluto come Fiorello. Con tutta la sua squadra e con la Rai ha accettato e vinto una sfida che ha cambiato profondamente la tv del mattino in Italia e persino le abitudini degli italiani, per i quali la sua allegria contagiosa e la sua sana ironia sono diventate un appuntamento fisso per cominciare la giornata con il sorriso. A Rosario va, insieme alla gratitudine dell'azienda, il mio ringraziamento personale e, soprattutto, un arrivederci alla prossima stagione". Il successo di Viva Rai2! è confermato anche dai numeri di RaiPlay e dei social, con 1753 contenuti realizzati, 51 milioni di impression, 1,5 milioni di interazioni tra commenti, reaction e condivisioni, 811 video originali creati per la durata complessiva di 17 ore di girato, 10 milioni di ore viste dagli utenti. In totale, inoltre, nelle 115 puntate sono stati oltre 200 gli ospiti presenti, che hanno partecipato anche ai vari format del programma; 230 le canzoni eseguite nell'arco di tutta la stagione; 89 le ore del programma in onda; 23 i format originali ideati e realizzati; 1800 i costumi utilizzati. A Viva Rai2!, infine, hanno lavorato oltre 150 persone.