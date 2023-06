De Girolamo, a Estate in diretta con rispetto e curiosità

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - C'è "una doppia responsabilità, portare la cronaca nera e bianca ma con un racconto istituzionale, nel rispetto delle persone coinvolte. Io non amo la televisione trash e non farà parte di me quel tipo di racconto". Lo dice all'ANSA Nunzia de Girolamo, che debutta al fianco di Gianluca Semprini (qui per la quarta volta alla guida del programma) nella conduzione di Estate in diretta, in onda su Rai 1 da lunedì 3 luglio (dal lunedì al venerdì dalle 17.05 alle 18.45 fino) all'8 settembre.

"Ci sarà anche la parte di leggerezza, di sorriso, per fare compagnia agli italiani, quelli che non possono andare in vacanza per ragioni a volte sociali, a volte economiche, e quelli che vivono di solitudine, che per me è uno dei mali di questo secolo" sottolinea. Si avrà anche "il racconto delle spiagge italiane, del gossip, dell'attualità, dello spettacolo.

Ci saranno sicuramente le interviste ad alcuni ospiti in cui porterò un pezzetto di me e di Ciao Maschio! attraverso una chiave più intimista e un confronto un po' più serrato".

Nel programma, che alla presentazione dei palinsesti estivi è stato definito dal direttore del daytime Rai Angelo Mellone "l'architrave dell'informazione e intrattenimento pomeridiano" nell'estate del servizio pubblico, "userò tutta la mia curiosità nella conduzione - sottolinea Nunzia De Girolamo -. Con Gianluca non ci siamo ancora confrontati con il video, ma dietro le quinte abbiamo già trovato una grande sintonia. Abbiamo entrambi un buon carattere e questo ci agevolerà. L'importante sono i territori e la loro importanza. Lì accadono cose belle e brutte e noi abbiamo il dovere anche quest'estate della verità, del racconto dell'Italia".

Si parte pure "dal rispetto anche del lavoro di Alberto Matano, che ci lascia un'eredità importante per gli ascolti e in termini di esperienza". La squadra degli inviati arricchirà il racconto sul territorio con collegamenti in diretta e filmati con i protagonisti delle storie e degli eventi.

Per Gianluca Semprini, "Nunzia è esplosiva, molto amata, ha avuto un grande successo con Ciao Maschio, quindi è anche molto attesa e sono molto contento di lavorare con lei". (ANSA).