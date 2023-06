Affari Tuoi chiude una stagione super con con punte di 5 milioni

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - È stata una stagione ricca di successi per Affari Tuoi, il game show tornato nell'access prime time di Rai1 il 16 aprile scorso con Amadeus, e che martedì 6 giugno ha concluso la sua stagione.

La media di ascolti del gioco dei pacchi, programma della direzione Intrattenimento Prime Time, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, è stata del 23% di share con oltre 4 milioni e 500mila spettatori.

Più volte, inoltre, il programma ha superato i 5 milioni di spettatori (record in ascolto medio il 23 e il 29 maggio con 5 milioni e 121mila, mentre il record in share è stato del 27,89% di share, messo a segno il 3 giugno): significativi anche i picchi registrati che, nel corso delle puntate, hanno fatto segnare il 32% di share e i 6 milioni e 600mila spettatori.

Un altro successo, quindi, per Amadeus che si aggiunge alla straordinaria edizione di Soliti Ignoti - Il Ritorno, che ha preceduto Affari Tuoi.

Diverse le novità introdotte da Amadeus e dagli autori in questa nuova versione del format, che ha visto il ritorno dei 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro paese: dal gioco finale della Regione fortunata, alla presenza dello smartphone (al posto del telefono), dal libretto degli assegni, su cui Amadeus ha trascritto le offerte del Dottore, fino al tritadocumenti, per distruggere gli assegni nel caso di rifiuto da parte dei concorrenti.

Affari Tuoi è scritto da Pasquale Romano, Marco Perrone, Lorenzo Leone, Sonia Mastellone, Davide Minnella, Luca Passerini, Riccardo Ruggenini, con la regia di Stefano Mignucci.

Il programma è basato sul format Deal or No Deal creato da Dick de Rijk per Endemol Shine IP B.V. parte di Banijay Group.

(ANSA).