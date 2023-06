Studio Bocconi, da Sky Italia 50 miliardi al Pil in 20 anni

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Un contributo di quasi 50 miliardi al Pil italiano in 20 anni di attività e un indotto occupazionale di oltre 30 mila persone generato. È l'apporto dato alla società e all'economia nazionale da Sky Italia in 20 anni di attività, secondo quanto emerge da una ricerca di SDA Bocconi, School of Management, presentata a Milano.

Il contributo fiscale alle casse dello Stato è di oltre 20,5 miliardi di euro - con una media di circa 1,2 miliardi l'anno - e gli investimenti di Sky hanno generato un indotto occupazionale complessivo stimato in oltre 30mila persone impiegate in media all'anno, negli ultimi 3 anni.

Da un punto di vista qualitativo, dalla ricerca emerge come Sky abbia accompagnato e promosso una trasformazione sul piano sociale e culturale che ha stimolato l'adozione delle tecnologie digitali, modificando le modalità di produzione e consumo dei contenuti audiovisivi. Queste ricadute, insieme a quelle economiche, hanno abilitato un processo trasformativo che ha coinvolto il racconto dello sport, il cinema, la produzione audiovisiva e l'industria culturale, aprendo nuovi spazi a operatori e segmenti industriali. (ANSA).