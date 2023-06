Pesci Piccoli, arriva la serie comica dei The Jackal

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Achille Lauro che senza colpo ferire si prende una sberla dal quella che sarà la nuova e inflessibile direttrice dell'agenzia; Ciro e Aurora alle prese con uno spot per il ciclo delle donne; Fru che con il suo microfono tenta di sollevare il morale del gruppo, narrando quelle che sarebbero le loro vite con un po' di coraggio... Ecco Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, la prima serie televisiva comedy del collettivo The Jackal. L'attesissimo show, che sarà la prima serie comedy prodotta e ideata dalla content factory The Jackal, è in arrivo dall'8 giugno su Prime Video. "Esistono due tipi di pubblicità: quelle che ti dimentichi subito e quelle che rimangono nella storia. La nostra serie parla del primo tipo", dicono.

Nel cast ci sono come protagonisti gli "sciacalli" Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e Martina Tinnirello: "È la prima esperienza in assoluto, non mi sono ancora resa conto, non ho idea perché sia stata scelta". Sono previsti anche camei speciali, con ospiti del calibro di Achille Lauro, Herbert Ballerina, Giovanni Muciaccia, Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri e Mario "Il Ginnasio" Terrone tra le star più attese. Nell'epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate sui social, cosa c'è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L'arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un'ondata di novità, e insegnerà loro che anche un'esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti. Prodotta da The Jackal con Mad Entertainment, in collaborazione con Prime Video, Pesci piccoli - Un'agenzia.

Molte idee. Poco budget si divide in sei episodi diretti e ideati da Francesco Ebbasta, figura già nota per la direzione della stragrande maggioranza dei video di The Jackal. (ANSA).