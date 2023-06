Brie Larson, da Captain Marvel alle lezioni di chimica in tv

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - La cucina è chimica e la chimica è vita. La capacità di cambiare tutto, compresi se stessi, comincia da qui. La serie Lezioni di Chimica, interpretata e prodotta esecutivamente dal premio Oscar© Brie Larson ("Captain Marvel", "Room"), debutterà con i primi due episodi venerdì 13 ottobre.

Basata sul romanzo d'esordio best-seller di Bonnie Garmus, scrittrice, editrice scientifica e copywriter, la serie è ambientata nei primi anni '50 e segue Elizabeth Zott (Larson), il cui sogno di diventare una scienziata viene stroncato dalla società patriarcale in cui vive. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate - e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando - molto più che semplici ricette.

I nuovi episodi usciranno settimanalmente ogni venerdì fino al 24 novembre 2023. Al fianco di Brie Larson troviamo Lewis Pullman, la vincitrice del NAACP Image Award Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Kevin Sussman, Patrick Walker e Thomas Mann.

