Cartoons, ad Anna Frank di Folman Pulcinella Award e Ciak d'Oro

(dell'inviata Cinzia Conti) (ANSA) - PESCARA, 03 GIU - Con la cerimonia di premiazione si chiude la 27/a edizione di Cartoons on the Bay, il festival dell'animazione televisiva, della transmedialità e della meta-arte, promosso da Rai e diretto da Roberto Genovesi per Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara.

Nei quattro giorni a Pescara, la manifestazione ha visto una grande affluenza di pubblico di tutte le età e di tanti professionisti del settore. Molto affollate anche le tante iniziative proposte da Rai Com in Piazza Salotto, per bambini e ragazzi.

Per la categoria Lungometraggi d'animazione, la Giuria composta da Flavio Natalia (Direttore, Ciak), Pedro Armocida (Saggista e Giornalista) e Max Giovagnoli (Transmedia Producer), ha assegnato i seguenti premi: Best Animated Feature - Where Is Anne Frank di Ari Folman (Belgio) prodotto da Le Pacte. "Per l'eleganza narrativa, tecnica e artistica con cui affronta la nostra Storia, per la leggerezza e la sobrietà dello sguardo con cui tutto nel racconto oscilla magicamente tra reale e immaginario, sfiorando personaggi e pubblico con leggerezza e profondità" dice la motivazione.

Il film vince anche il Pulcinella Ciak d'Oro, assegnato dal direttore di Ciak Flavio Natalia. "Un'opera che usa le diverse tecnologie d'animazione per raccontare una storia di enorme impatto civile in una chiave originale di grande efficacia nel dialogo con le nuove generazioni" la motivazione.

Best Director - Metamorphosis di Michele Fasano (Italia) prodotto da Sattva Films Production and School srl. "per la capacità di contaminare stili, materiali e linguaggi dell'animazione, del live action e del reportage mostrando di aver raccolto la lezione più matura del contemporaneo in modo intimo e originale".

Best Screenplay - Oops, I Murdered The Person The Person I Like Likes di Ross Ozarka (New Zeland) prodotto da Ross Ozarka Films.

Best Animation - The Amazing Maurice di Toby Genkel (Germania) prodotto da Ulysses Filmproduktion GmbH, Cantilever Media Limited.

Best Soundtrack - Saleem di Cynthia Madanat Sharaiha (Giordania) prodotta da Digi Tales.. (ANSA).