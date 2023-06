In Messico la Borsa sospende le quotazioni di Tv Azteca

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 02 GIU - La Borsa messicana (Bmv) ha sospeso a tempo indeterminato la quotazione di Tv Azteca, la seconda più grande emittente televisiva del Paese, fondata nel 1983 come proprietà statale e poi privatizzata nel 1993.

La decisione - comunicata da Bmv attraverso una nota ufficiale - arriva dopo che Tv Azteca, nel bel mezzo di un conflitto con i suoi creditori, non ha consegnato i rendiconti finanziari del primo trimestre.

La situazione rappresenta una nuova polemica per il fondatore dell'emittente televisiva, Ricardo Salinas Pliego, considerato il terzo uomo più ricco del Messico, con una fortuna di 10,9 miliardi di dollari, secondo la rivista Forbes.

Il magnate è noto per i suoi commenti incendiari su Twitter e per le sue controversie con il Servizio di amministrazione fiscale (Sat) per il mancato pagamento delle tasse. (ANSA).