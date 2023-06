Le drag più talentuose in gara a Queen of the universe

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Lustrini, paillettes, voci da urlo e personalità effervescenti. Le regine delle Drag Queen internazionali sono pronte a sfidarsi sul palcoscenico per la seconda stagione di Queen of the universe, il contest canoro che, subito dopo gli Stati Uniti, arriva in esclusiva dal 3 giugno su Paramount+. Condotta da Graham Norton, cinque volte vincitore del Bafta Tv Award, con l'icona mondiale delle Drag RuPaul come Produttrice Esecutiva insieme a World of Wonder e Mtv Entertainment Studios e con Mel B tra i giudici, lo show vedrà in gara concorrenti da nove Paesi con l'Italia rappresentata da Aura Eternal, 25 anni, palermitana, che il grande pubblico ha già conosciuto nel corso di seconda stagione di Drag Race Italia, dove è arrivata tra i primi tre classificati. A contendersi corona e premio da 250 mila dollari, ci sono poi Chloe V (Rio de Janeiro, Brasile), Jazell Royale (Orlando, Florida, USA), Love Masisi (Amsterdam, Paesi Bassi), Maxie (Manila, Filippine), Militia Scunt (San Francisco, California, U.S.A.), Miss Sistrata (Tel Aviv, Israele), Taiga Brava (Cancun, Messico, Trevor Ashley (Sydney, Australia), Viola (Coventry, Inghilterra, U.K.).

Ogni episodio vedrà le drag debuttare con una nuova performance musicale di fronte a un pubblico dal vivo e al Pop Diva Pane dei giudici, dove tornano anche Michelle Visage, Vanessa Williams e la superstar americana delle drag Trixie Mattel. In palio un premio da 250 mila dollari.

Il cast di doppiatori italiani sarà composto da professionisti e da alcune drag queen: oltre ad Aura Eternal che doppierà sé stessa, anche Lina Galore, oltre a Simone Leonardi, Mirko Ranù e Antonello Angiolillo. (ANSA).