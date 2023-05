Lancia la leggenda del rally, arriva la docuserie su Sky

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Motorsport is dangerous" è scritto da decenni sui biglietti d'ingresso delle corse automobilistiche. Eppure, tra gli anni Settanta e Novanta il rally italiano ha raggiunto successi e popolarità mai visti prima e tra i nomi che hanno dominato la scena mondiale spicca quello di Lancia. Espressione della più elevata tradizione automobilistica italiana, Lancia ha attraversato oltre 116 anni di storia, tra folgoranti momenti di gloria e disastrose cadute, diventando il marchio che ha vinto di più nelle competizioni Rally.

Lancia. La leggenda del rally è la nuova docu-serie Sky Original, in arrivo in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW dal 3 giugno alle 21.15. Lo stesso giorno sarà in onda anche su Sky Sport Uno alle 22.30.

La serie, in tre parti, racconta delle automobili, creature mitologiche che hanno sfrecciato, sofferto e vinto le gare più avventurose, e di chi, con sapienza, strategia e spirito d'avventura, le ha immaginate, costruite e portate alla vittoria. Nata a metà degli anni Sessanta con poco budget e una grande voglia di vincere, il Reparto Corse Lancia è la storia di un'eccellenza tutta italiana, che ha portato la piccola Lancia Fulvia Coupé HF a vincere, contro ogni pronostico, il primo Mondiale nel 1972. Gli episodi ripercorrono questa avventura attraverso le voci dei protagonisti, primi fra tutti Cesare Fiorio e Gianni Tonti, rispettivamente Team Principal e Direttore tecnico degli anni d'oro, ma anche piloti, progettisti, giornalisti e appassionati.

A scandire il tempo sono le auto leggendarie che hanno costellato i successi di Lancia: la Stratos, la prima auto progettata appositamente per i rally, a metà degli anni Settanta è protagonista di un triennio d'oro di vittorie mondiali. La casa automobilistica si prepara ad affrontare sfide difficili e si dimostra capace di accompagnare i grandi cambiamenti sociali e di costume di un'Italia che aveva bisogno di sognare. (ANSA).