Andrea Fabiano entra a far parte del CdA di Blu Yazmine

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Andrea Fabiano entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Blu Yazmine, in qualità di nuovo Chief Content Officer, affiancando Ilaria Dallatana e Francesca Canetta alla guida della nota società di produzione italiana.

Andrea Fabiano è un senior manager con oltre 20 anni di esperienza nel campo dell'intrattenimento e dei media e con un profilo che coniuga competenze editoriali, strategiche e di marketing. Il suo percorso inizia nel settembre 1999 nella Direzione Marketing di Rai fino ad assumerne la Vicedirezione nel gennaio 2013. Nel febbraio 2015 è Vicedirettore Marketing e Palinsesto di Rai1, nel febbraio 2016 Direttore di Rai1 e nell'ottobre 2017 di Rai2. A maggio 2019 assume il ruolo di Responsabile Editoriale di "Viva RaiPlay!", ideato e condotto da Rosario Fiorello e nel settembre dello stesso anno entra nel Gruppo TIM come VP Multimedia di TIM e Chief Executive Officer di TIMVISION Srl, con la responsabilità dell'omonima piattaforma. A gennaio 2021 viene nominato VP Strategy & Transformation di TIM e successivamente Consigliere di Amministrazione di Olivetti SpA. È attualmente docente di "Marketing dell'editoria" all'Università Roma Tre e di "Marketing" all'Università Sapienza di Roma.

"Accogliamo con grande entusiasmo Andrea nella nostra famiglia Blu Yazmine, certe che tutti insieme contribuiremo alla crescita della Società con piena soddisfazione professionale e personale" affermano Dallatana e Canetta. ''Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura con loro e tutta la squadra di Blu Yazmine. È elettrizzante poter diventare parte di una realtà imprenditoriale così dinamica e creativa. Per me questa nomina rappresenta un'importante opportunità per contribuire alla crescita e allo sviluppo strategico della società e per articolare ulteriormente la mia esperienza nel settore televisivo, vivendone un versante diverso rispetto a quelli in cui ho operato finora» ha dichiarato Andrea Fabiano. (ANSA).