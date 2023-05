La promessa, la nuova soap dell'estate del day time di Canale 5

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Chi persegue la verità, sa porre un limite al proprio desiderio di giustizia per una promessa fatta? Esiste qualcosa che possa placare questa sete? Che sappia far dimenticare chi ti ha rovinato la vita? Una donna, il suo coraggio e una grande passione d'amore, sono gli ingredienti de «La Promessa», nuova soap dell'estate di Canale 5, in onda dal 29 maggio, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.45.

Prodotta da StudioCanal, in collaborazione con Bambú Producciones di cui Mediaset si è assicurata l'esclusiva assoluta per l'Italia.

Le storie si sviluppano all'interno di Palazzo El Rincón, edificio della fine del XIX Secolo, situato ad Aldea del Fresno, vicino a Madrid, e su due set di , di cui uno è la fedele ricostruzione degli interni del Palazzo de La Promesa.

Il risultato di tale impegno riecheggia atmosfere alla Downton Abbey, seppur in versione day-time. E l'understatement della nobiltà britannica viene rimpiazzato del calore di quella spagnola. Inoltre, mentre il Regno Unito si prepara al conflitto, la Spagna è neutrale: decisione che avrà conseguenze economiche, sociali e politiche tali, da dare inizio alla crisi del sistema della Restaurazione.

Il cast, corale, con protagoniste donne forti e volitive, è composto da, tra gli altri, Ana Garcés, Eva Martín (Merlì), Manuel Regueiro (Il Segreto), Arturo Sancho, Carmen Asecas, Alicia Bercan, María Castro (Sei Sorelle).

1913. Il mondo è sull'orlo dell'abisso. Tra le poche oasi di pace, isolate dal conflitto, è rimasto il Palazzo La Promessa, nella valle di Los Pedroches, in Spagna. Di proprietà dei marchesi di Luján, tra i più grandi proprietari terrieri del paese, Los Pedroches si è vestita a festa per celebrare le nozze dell'erede, Tomás. (ANSA).