Fiorello a viva Rai2, Amadeus mi ha detto non so se farò Sanremo

"Salutiamo Amadeus che continua a seguirci imperterrito e indefesso, l'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo. La butto. M'ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. M'ha detto così". Lo ha detto stamattina Fiorello durante Viva Rai2!. ''Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere".

Scoop, boutade o ironia per buttarla in caciara non è dato approfondire al momento, ma le parole dello showman hanno scatenato la curiosità dello studio e del pubblico. Fiorello è intervenuto anche sulle dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai facendo la rassegna stampa del mattino: "Gli italiani sono disperati da quando se n'è andata Lucia Annunziata. Pensano che gli italiani siano interessati da 'ste cose: no. Non siamo il centro del mondo. Non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi. Alla gente non gliene frega niente", ha detto lo showman che poi tra il serio e l'ironico ha aggiunto: "Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai".