Torna Massimo Ranieri, 'il varietà è vivo'

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Il varierà non è morto, mai. Fa parte del costume italiano. Probabilmente vive un momento di transizione e presto ritornerà come prima, lo spero": parola di Massimo Ranieri, alle prese con la preparazione del suo nuovo show Tutti i Sogni Ancora in Volo, in onda venerdì 26 maggio e venerdì 2 giugno alle 21.30 su Rai1.

Dopo il clamoroso successo come ospite in trio con Al Bano e Gianni Morandi al Festival di Sanremo (un picco da 17 milioni di spettatori), l'inossidabile Ranieri si lancia in questa nuova avventura televisiva. "Sarà un grande show - anticipa - che vuole omaggiare il varietà di una volta, un genere che molti rimpiangono perché sinonimo di qualità e divertimento".

Tutti i Sogni Ancora in Volo è una produzione direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Ballandi. Ad accompagnare l'istrionico protagonista in questo suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana ci sarà una fan d'eccezione, un'attrice che si è fatta conoscere ed amare anche per la simpatia, Rocío Muñoz Morales. "È una splendida donna e una meravigliosa compagna di viaggio - dice Ranieri - e il pubblico la scoprirà in altre vesti. Oltre a recitare si esibirà anche come ballerina e, sorpresa, come cantante".

Nel suo show il cantattore ospiterà artisti, non solo cantanti ma anche comici e talenti della danza. Ci saranno Gianni Morandi, Enrico Brignano, Noemi e Tiziano Ferro.

Quest'ultimo è stato protagonista di un memorabile duetto con Ranieri sul palco di Sanremo sulle note di Perdere l'Amore, la canzone che, da ragazzino, lo folgorò e lo spinse ad intraprendere la carriera di cantante. Tra gli ospiti arriverà anche Diodato, molto apprezzato da Ranieri come autore e come interprete.

Il prossimo 24 luglio Massimo Ranieri, in tour permanente, sarà protagonista di un altro debutto: per la prima volta farà un concerto a Caracalla. "Era l'unica grandissima perla che mi mancava. Voglio ringraziare il Teatro dell'Opera di Roma per avermi regalato l'opportunità di cantare in questo luogo magico e di coronare e afferrare così uno dei miei sogni ancora in volo". (ANSA).