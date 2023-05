Su Sky Bruno Barbieri con 4 Hotel arriva a Firenze

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Dopo la sfida di Marrakech, la prima in assoluto al di fuori dei confini italiani, il "ring" presieduto da Bruno Barbieri torna in Italia: protagonisti sono gli albergatori di Firenze, al centro del secondo appuntamento con Bruno Barbieri 4 Hotel, atteso per giovedì 25 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

Lo chef stellato conduce il nuovo capitolo della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - mostrando una versione super creativa ed eclettica di Firenze, mettendo in competizione alcuni tra gli hotel eclettici più esclusivi della città.

Nelle puntate successive il viaggio continuerà passando dalle strutture pet-friendly dell'Emilia-Romagna a Trieste all'Umbria, da Milano alla Carnia, passando per una nuova tappa all'estero, a Malta, alla ricerca di soggiorni indimenticabili e delle ultime novità del settore.

Anche in queste puntate, in Italia e all'estero, Barbieri tornerà a valorizzare le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: laddove trovasse una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile "sigillo green". (ANSA).