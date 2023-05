Mattarella, Piero Angela ci ha lasciato un patrimonio di cultura

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Piero Angela è un intellettuale che ha trasmesso conoscenza. Il suo lavoro si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile a tutti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un un intervento (di cui è stato anticipato un estratto) realizzato in occasione della puntata speciale di Ulisse, Il Piacere della Scoperta, intitolata 'Piero Angela - Un viaggio lungo una vita' e curata da Alberto Angela, che Rai Cultura propone il 25 maggio alle 21.25 su Rai1.

"Piero Angela - ha detto Mattarella - ci ha consegnato anche per il futuro un patrimonio di cultura e di senso di responsabilità e gli siamo riconoscenti".

Nello speciale Alberto Angela ripercorrerà tutte le tappe dei settant'anni di carriera di Piero: il primo impiego in radio, gli esordi in televisione come corrispondente per la Rai da Parigi e Bruxelles, l'esperienza come inviato di guerra in Algeria e Vietnam, gli incontri con le grandi star del cinema e della musica, l'approdo alla conduzione del telegiornale su Rai1. (ANSA).