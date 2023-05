Il Festival della Tv di Dogliani sarà dedicato alle #coordinate

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Il giorno dopo la chiusura del Salone del Libro di Torino, con il suo record di visitatori, è stato lanciato oggi al Circolo dei Lettori il prossimo evento culturale pubblico in Piemonte, il 12mo Festival della Tv di Dogliani, nelle langhe cuneesi, dal 2 al 3 giugno, un festival gratuito partecipato negli ultimi anni da oltre 30.000 persone.

Quest'anno il tema sarà #coordinate.

"Il mondo della tv e dei media, oggetto di questo festival dalla sua nascita - spiega la direttrice artistica, Federica Mariani - è uno spazio smisurato, ma anche 'pericoloso', senza un'organizzazione razionale, per questo servono coordinate, che poi sono strumenti di cultura e conoscenza. Non abbiamo soluzioni pensiamo che, se una società si impoverisce culturalmente, perda la sua capacità interpretativa".

Il programma accosta ai big di tv e media, momenti di musica e di spettacolo. Si inizia il 2 con Geppy Cucciari, Francesca Fagnani di Belve che intervista Urbano Cairo, Caterina Balivo, un incontro di poesia con Guido Catalano e Beppe Cottafavi, uno sui social con Andrea Moccia, un altro sull'audience con Edoardo Franco, vincitore di Masterchef, un ultimo sul cinema e musica con Luca Morino, Steve Della Casa e Luca De Gennaro. Tra gli altri ospiti Simona Ventura, Piero Chiambretti, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Carlo De Benedetti, Enrico Mentana con Aldo Cazzullo e tanti altri.

Ancora una volta, come hanno sottolineato l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, e il sindaco di Dogliani, Ugo Arnulfo, "il festival è l'espressione di una comunità che si mette al suo servizio, con tanti volontari e aiuti". "Siamo fortunati a vivere in un posto così bello - ha detto il sindaco - e siamo contenti di potere condividere tutto questo con gli altri e attraverso la cultura". Poggio ha parlato di una vera "industria culturale e di una grande occasione di riflessione sui complicati e nuovi meccanismi dell'informazione". (ANSA).