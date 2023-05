Esclusivo e in hd il bouquet news di Tivùsat

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Ci sono italiani, soprattutto se giovani, che si informano esclusivamente sui social network esponendosi sia al rischio di fake news sia a quello di informazioni selezionate da questo o quell'algoritmo. Per fortuna restano una nicchia, perché la maggior parte dei nostri connazionali è cosciente che per avere un'informazione di qualità è meglio affidarsi ai quotidiani di carta e online, alla radio e alla televisione. Tutti media in cui lavorano giornalisti professionisti. La tv, in particolare, con i suoi notiziari viene ancora considerata una fonte affidabile a cui abbeverarsi. Ed è solo una la piattaforma tv in grado di aprire una finestra sul mondo delle news internazionali, nazionali e locali con un bouquet esclusivo e in alta definizione.

Si tratta di tivùsat, piattaforma satellitare gratuita capace di illuminare tutti gli angoli d'Italia. Conta oltre 130 canali, di cui oltre 70 in Hd e 4K. Canali generalisti con tanto intrattenimento, ma anche bouquet tematici dedicati allo sport, al cinema e alle serie tv, allo shopping e alla programmazione per bambini e ragazzi. Ma, come detto, il fiore all'occhiello dell'offerta di tivùsat è l'informazione. Una visuale a 360 gradi per gli italiani che vogliono guardare cosa accade sul territorio e oltreconfine. E anche un osservatorio privilegiato per i milioni di stranieri residenti nel nostro Paese. Su tivùsat, ad esempio, ci sono le news locali, con ben 23 tg regionali Rai visibili in alta qualità dal canale 301 al canale 323. Poi ci sono i più importanti canali all news nazionali, a partire da RaiNews24 e TgCom24. Ma soprattutto un bouquet dedicato (ed esclusivo) con oltre 20 canali di news internazionali. Per ricevere tivùsat basta installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare la smartcard che si trova gratuitamente all'interno della scatola del dispositivo stesso. (ANSA).