Euridice Axen racconta la relazione tra arte ed erotismo su Sky

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Ars Erotica è la nuova serie Sky Original, dal 23 maggio in esclusiva su Sky Arte alle 21.15 e in streaming solo su Now, in cui Euridice Axen racconta, in maniera leggera e ironica, la relazione tra arti ed erotismo, attraverso le opere più rappresentative tra Quattrocento e Ottocento. Accanto a lei, tre esperti che analizzano usi e costumi legati al sesso nel corso dei secoli - lo storico delle idee Riccardo Fedriga, la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari e lo storico dell'arte Giovanni Careri - che si avvicendano nella prestigiosa cornice di Palazzo Bevilacqua Ariosti di Bologna.

Ciascuna puntata affronta un tema in maniera oppositiva: da uomini a dèi, da pubblico a privato, dall'idea alla carne, da partecipante a voyeur, dal tormento all'estasi. Un viaggio in cinque tappe che ci farà scoprire quanto siano mortali gli dèi e quanto siano divini gli umani. La prima puntata si intitola Siamo Tutti Voyeur, la storia di chi l'erotismo lo guarda è tanto antica quanto quella di chi l'erotismo lo pratica. Nelle opere d'arte, difatti, è pieno di persone che guardano, spiano e che dal guardare traggono piacere. Chi attraverso lo spioncino della porta, chi da dietro una siepe, chi oltre una tenda, come avviene nel soggetto più volte rappresentato di Susanna e i vecchioni. Alcune volte, però, è il quadro a guardare noi, con uno sguardo diretto che imbarazza, che fa scandalo e che ci smaschera in quanto voyeur.

In questo caso, chi sono i voyeur? Si prosegue con I Luoghi dell'Eros', il 23 maggio alle 21.45, Il Kamasutra del Rinascimento, il 30 maggio, Il tormento e l'estasi, il 4 giugno alle 21.15, per finire con Gli Amori di Giove, il 13 giugno. (ANSA).