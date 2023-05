The Ferragnez 2, tra lacrime e risate su Prime Video

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il cancro, l'intervento, le lacrime, l'amore per i figli Vittoria e Leone, la riconciliazione con J-ax, l'annuncio che Chiara sarà tra le protagoniste al Festival di Sanremo, un litigio davanti al terapeuta ma anche risate.

Questo e molto altro nelle prime 4 puntate disponibili da oggi su Prime Video della seconda stagione della serie The Ferragnez-La serie, presentata in anteprima ieri Milano alla presenza di centinaia di fan. In poche ore è già balzata tra i titoli in testa della piattaforma.

Chi vuole saperne di più dovrà aspettare i prossimi tre episodi che arriveranno il 25 maggio.

"Non ho avuto paura di morire in sé, la mia paura più grande era non essere ricordato dai miei figli, questa è la cosa che più mi spaventava. Il mio desiderio è vedere i miei figli crescere". La prima puntata è quasi interamente dedicata al cancro neuroendocrino del pancreas e all'operazione di Fedez, ma anche al trauma. Nella nuova stagione c'è ancora l'espediente della psicoterapia, ma i problemi sono di tutt'altro genere. Con un montaggio alternato, vediamo sia il racconto in diretta di quei giorni, sia il post. Si riporta tutto, c'è lui che piange e abbraccia i figli prima di andare in ospedale, ci sono loro due spaventati insieme sul letto a poche ore dall'intervento, c'è la preoccupazione per il post operatorio. "Tutto parte - racconta Fedez - da una Tac ai polmoni che avevo deciso di fare per controllo perché sono asmatico — ricorda il rapper —. Solo che arrivo due ore in ritardo perché avevo litigato con Chiara. Per caso passa una dottoressa esperta di pancreas che lo vede nel monitor ingrossato e mi consiglia una risonanza". La scena poi si sposta a New York, al Met Gala. Poi si prosegue con la notizia della co-conduzione di Sanremo per Chiara Ferragni e la riconciliazione con J-Ax e il concerto Love Mi a Milano per Fedez. In una seduta con lo psicologo il colpo di scena il primo litigio lui accenna a una crisi, lei si arrabbia, erano d'accordo che non dovevano affrontare l'argomento. Poi la pace.

Infine nell'ultimo episodio disponibile, si ride, una 'challenge' suggerita dal terapeuta passare un weekend in famiglia con i figli senza l'aiuto di babysitter o cuochi.

Nessuno dei due sa cuocere un hamburger, lei bara e compra le lasagne pronte. (ANSA).